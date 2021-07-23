Власти кузбасского города накопили долг на сумму более 40 миллионов рублей по муниципальным контрактам

Уличить властей в указанном нарушение удалось сотрудникам юргинской межрайонной прокуратуры в ходе проведения проверки исполнения законодательства, регламентирующего оплату исполненных государственных и муниципальных контрактов.

Известно, что по итогам соответствующих мероприятий силовиками было установлено, что органы местного самоуправления заключили контракты с коммерческими организациями, после чего последние выполнили свои обязательства – проведение работ по благоустройству территории и ремонту дорог. Однако оплаты, предусмотренной договорами, предприниматели в установленные сроки не получили, из-за чего перед ними образовалась задолженность в размере 41,5 миллиона рублей.

Соответствующее представление было вынесено главе муниципального образования. Кроме того, представители надзорного органа также потребовали незамедлительного погашения долга перед подрядчиками. В настоящее время задолженность уже была ликвидирована.