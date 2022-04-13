Власти кузбасского города анонсировали запуск трамваев из Москвы

Накануне в социальных сетях появился вопрос от жителя Осинников, который поинтересовался, когда в городе начнут работу новые трамваи.

‒ Когда в Осинниках запустят трамваи от Собянина, из Москвы? Обещали в феврале, ‒ поинтересовался кузбассовец.

Сотрудники администрации Осинников сообщили, что трамваи прибыли в город в конце прошлого года. На сегодняшний день транспорт уже готов к работе.

‒ Сейчас документы находятся на согласовании в Москве, как только все документы будут готовы, трамваи выйдут на линии, ‒ рассказали специалисты.

Ранее кемеровчане возмутились состоянием электротранспорта в городе, на что ответили власти кузбасской столицы.