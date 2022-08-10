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Власти кузбасского города анонсировали пробный запуск горячей воды

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В одном из городов Кемеровской области местные жители скоро смогут получить горячую воду в рамках пробного запуска. Отмечается, что отключение произошло из-за плановых ремонтных работ.

По информации от администрации города Междуреченск, в предстоящий вторник, 16 августа, в городе состоится запуск горячей воды с районной коммунальной котельной. Отмечается, что ранее

там производился плановый снос многометровой трубы котельной.

Таким образом, отклонение от графика отключения горячей воды летом от районной коммунальной котельной составит одну неделю, заключили представители городской администрации.

Так, к текущему моменту специалистам уже удалось оперативно вывезти бетонные части после демонтажа 120-метровой аварийной трубы. Сейчас рабочие ремонтируют пострадавшего от взрывной волны компенсатора и продолжают обследование объекта на промышленную безопасность.

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