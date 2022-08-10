Власти кузбасского города анонсировали пробный запуск горячей воды

По информации от администрации города Междуреченск, в предстоящий вторник, 16 августа, в городе состоится запуск горячей воды с районной коммунальной котельной. Отмечается, что ранее

там производился плановый снос многометровой трубы котельной.

‒ Таким образом, отклонение от графика отключения горячей воды летом от районной коммунальной котельной составит одну неделю, ‒ заключили представители городской администрации.

Так, к текущему моменту специалистам уже удалось оперативно вывезти бетонные части после демонтажа 120-метровой аварийной трубы. Сейчас рабочие ремонтируют пострадавшего от взрывной волны компенсатора и продолжают обследование объекта на промышленную безопасность.