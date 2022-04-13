Власти: кузбасские производители заполняют прилавки магазинов почти на 20%

По словам губернатора, в некоторых российских торговых сетях, осуществляющих свою деятельность на территории Кузбасса, для продукции от региональных производителей выделены отдельные прилавки. В общей сложности, в Кемеровской области производится около 20% от всего объема товаров, что продаются в магазинах.

– Мы ведем постоянную работу с сетями, чтобы они брали и довели до 50%. Там играет значение и сдерживающим фактором сейчас является упаковка и товарный вид продукции. Но надо активно разворачивать ярмарочную торговлю, создание мест для торговли наших фермеров, – заявил Цивилев.

Он также обратил внимание граждан, что независимо от различных обстоятельств, к примеру распространение COVID-19, для людей регулярно проходят товарные ярмарки.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы пожаловались на недоступность продуктов в магазинах.