Власти: кузбасские производители заполняют прилавки магазинов почти на 20%

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Почти 20% товаров на прилавках местных магазинов – это продукция местных производителей. Соответствующее заявление сделал глава Кемеровской области Сергей Цивилев в прямом эфире.

По словам губернатора, в некоторых российских торговых сетях, осуществляющих свою деятельность на территории Кузбасса, для продукции от региональных производителей выделены отдельные прилавки. В общей сложности, в Кемеровской области производится около 20% от всего объема товаров, что продаются в магазинах.

Мы ведем постоянную работу с сетями, чтобы они брали и довели до 50%. Там играет значение и сдерживающим фактором сейчас является упаковка и товарный вид продукции. Но надо активно разворачивать ярмарочную торговлю, создание мест для торговли наших фермеров, заявил Цивилев.

Он также обратил внимание граждан, что независимо от различных обстоятельств, к примеру распространение COVID-19, для людей регулярно проходят товарные ярмарки.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы пожаловались на недоступность продуктов в магазинах.

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