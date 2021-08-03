Власти Кузбасса заявили о снижении числа случае заражения COVID-19

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о ежедневном уменьшении числа заболевших китайским вирусом граждан.

По словам главы шахтерского края, на территории региона люди стали реже обращаться в поликлиники и вызывать на дом скорую помощь. Опираясь на этот факт он пришел к выводу, что Кузбасс вышел в плато по заболеваемости.

Можно сказать, что Кузбасс вышел на плато заболеваемости COVID-19, во многом специалисты связывают это с массовой вакцинацией, – заключил губернатор.

При этом количество привитых жителей области спешно увеличивается. Так, к настоящему времени привиты около 684 000 человек, что в процентном соотношении составляет 55,2% граждан. Стоит отметить, что 195 000 из общего числа люди старшей возрастной категории от 60 лет.


Днем ранее редакция AVOKADO сообщала, что специалисты сообщили о смерти еще пяти кузбассовцев с COVID-19. Также власти Кемеровской области уже высказались о завершении пандемии.

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