Власти Кузбасса заявили о снижении числа случае заражения COVID-19

По словам главы шахтерского края, на территории региона люди стали реже обращаться в поликлиники и вызывать на дом скорую помощь. Опираясь на этот факт он пришел к выводу, что Кузбасс вышел в плато по заболеваемости.

– Можно сказать, что Кузбасс вышел на плато заболеваемости COVID-19, во многом специалисты связывают это с массовой вакцинацией, – заключил губернатор.

При этом количество привитых жителей области спешно увеличивается. Так, к настоящему времени привиты около 684 000 человек, что в процентном соотношении составляет 55,2% граждан. Стоит отметить, что 195 000 из общего числа – люди старшей возрастной категории от 60 лет.

Днем ранее редакция AVOKADO сообщала, что специалисты сообщили о смерти еще пяти кузбассовцев с COVID-19. Также власти Кемеровской области уже высказались о завершении пандемии.