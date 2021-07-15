Власти Кузбасса заплатят за новые места в детских кружках и секциях 160 млн рублей

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Кузбасские власти откроют дополнительные места в детских кружках и секциях за 160 млн рублей.

В 34 муниципалитетах Кемеровской области по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" и в рамках национального проекта "Образование" в 2021 году появятся новые дополнительные места в детских кружках и секциях. На реализацию своих планов местные власти выделили 163,2 миллиона рублей.


Кроме того, в администрации подчеркнули, что кружки будут работать по следующим направлениям: техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, художественное, туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное.

В этом году благодаря нацпроекту еще 28 000 юных кузбассовцев получат возможность развивать свои способности в науке, культуре, спорте и других сферах. Для этого в регионе переоснащаем 156 образовательных организаций, — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В общей сложности в учреждениях дошкольного образования появятся 180 свободных мест, в школах откроют более 16 000 и почти 11 500 в организациях детского образования. Также секции по развитию молодежи заработают в детских домах — 150 новых мест.

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