Власти Кузбасса заменят массовые гуляния ко Дню шахтера локальными мероприятиями

Крупное празднование кузбасское правительство решило отменить и взамен провести более мелкие мероприятия на свежем воздухе. Так, локальные торжества пройдут в муниципалитетах и даже в отдельных предприятиях.

Такое решение было принято с целью избежать роста заболеваемости COVID-19, сообщили в обладминистрации.

— Мероприятия пройдут с ограниченным числом приглашенных, на открытом воздухе, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, ранее кузбассовцы предложили направить деньги с салюта на День шахтера на лечение детей.