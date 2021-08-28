Власти Кузбасса выявили рост числа заболевших COVID-19 граждан в регионе

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Свежие данные по ситуации с заболеваемостью граждан китайским вирусом в Кемеровской области прокомментировал Заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

По данным представителя правительства шахтерского края количество обращений людей в поликлиники за последнюю неделю пусть и незначительно, но увеличилось.

— К сожалению, за последнюю неделю мы видим, что увеличилось количество обращений в поликлинике — оно незначительное, мы как будто бы отступили на неделю назад по уровню заболеваемости, — подытожил Цигельник.

Также он отметил, что рост заболеваемости может быть обусловлен возвращением большого количества граждан в Кузбасс из отпусков. При этом сложившаяся ситуация не сказалась на работе скорой помощи и количестве госпитализаций пациентов.


Из статистики следует, что за прошедший период количество привитых пожилых людей не увеличилось и остается на одном уровне с предыдущими неделями.

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