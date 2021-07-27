Власти Кузбасса высказались о завершении пандемии

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Представители власти Кемеровской области дали разъяснительный ответ на вопрос о длительности пандемии коронавируса. С их слов, для отмены ограничений достаточно коллективного иммунитета.

В ходе прямого эфира власти Кузбасса ответили на вопрос о завершении пандемии вируса COVID-19 на территории региона. С их слов, инфекцию удастся победить только в случае выработки коллективного иммунитета, что позволит остановить "ужас".

Как только мы сможем сформировать тот самый коллективный иммунитет, который нам позволит справиться с инфекцией, тогда мы и остановим этот ужас, – заключила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Кроме того, главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева отметила, что за последние три недели количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в стационарах заметно увеличилось. В настоящий ммент регион достиг максимального пика с января.

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