Власти Кузбасса высказались о введении QR-кодов в автобусах

По словам представителей администрации шахтерского края, в последнем распоряжении губернатора по ситуации с вирусом COVID-19 не предусмотрена необходимость введения QR-кодов для пассажиров транспорта.

Из текста ответа следует, что в настоящий момент к гражданам, которые используют общественный транспорт для передвижения по городу, предъявляется лишь одно требование – это соблюдение масочного режима.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новые остановки с QR-кодами появятся в Новокузнецке.