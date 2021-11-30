Власти Кузбасса высказались о введении QR-кодов в автобусах

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В правительстве Кемеровской области рассказали жителям региона о планах по внедрению QR-кодов для входа в общественный транспорт.

По словам представителей администрации шахтерского края, в последнем распоряжении губернатора по ситуации с вирусом COVID-19 не предусмотрена необходимость введения QR-кодов для пассажиров транспорта.


Из текста ответа следует, что в настоящий момент к гражданам, которые используют общественный транспорт для передвижения по городу, предъявляется лишь одно требование – это соблюдение масочного режима.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новые остановки с QR-кодами появятся в Новокузнецке.

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