Администрация Беловского городского округа объявила о том, что закрывать предприятие, где в ноябре прошлого года погиб 51 человек, не планируется.

На данный момент, чтобы устранить все выявленные нарушения, специалистами готовится новый технический проект, поделились с РБК представители власти.

Напомним, по итогу проверок, Росприроднадзор выявил ряд нарушений. Специальная комиссия обсудила досрочный отзыв лицензии и в результате предприятию дали год на их устранение при добыче угля.