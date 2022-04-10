Интернет-пользователи в Сети распространили видео с моментом затопления одной из дорог. По словам автора ролика, кадры удалось сделать на некой дамбе около города Калтан, через которую мощный поток воды прорвался к жилым домам в СНТ "Чайка".

В скором времени информацию о ЧП подтвердили региональные власти. В правительстве указали, что под водой оказались несколько участков СНТ, однако, никто не пострадал, поскольку специалисты заранее предупредили людей о надвигающемя паводке.

В администрации отметили, что указанная СНТ не относится к Калтану. Вода при этом перелилась через насыпную полевую дорогу, а не через дамбу, как сообщалось в соцсетях.