Власти Кузбасса высказались о ситуации с прорывом "дамбы" в Новокузнецком районе

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Фото:  

Кузбасские власти высказались о ситуации с подтоплением жилых домов в Новокузнецком районе.

Интернет-пользователи в Сети распространили видео с моментом затопления одной из дорог. По словам автора ролика, кадры удалось сделать на некой дамбе около города Калтан, через которую мощный поток воды прорвался к жилым домам в СНТ "Чайка".


В скором времени информацию о ЧП подтвердили региональные власти. В правительстве указали, что под водой оказались несколько участков СНТ, однако, никто не пострадал, поскольку специалисты заранее предупредили людей о надвигающемя паводке.


В администрации отметили, что указанная СНТ не относится к Калтану. Вода при этом перелилась через насыпную полевую дорогу, а не через дамбу, как сообщалось в соцсетях.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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