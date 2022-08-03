Власти Кузбасса высказались о повышении зарплат учителей

В социальных сетях появилось сообщение от кузбассовцев, которые призвали руководство региона рассмотреть вопрос о поднятии заработной платы для учителей.

– Чтобы не оклады повысились, а фонд оплаты труда увеличился, – подчеркнули жители области.

На обращение отреагировали сотрудники Министерства образования Кузбасса. Они рассказали, что за последние несколько лет прошли шесть этапов повышения фондов оплаты труда педагогических работников, которые трудятся в организациях общего образования. В частности, 1 декабря 2021 года произошло повышение на 8,6%.

Средства на это были выделены дополнительно из средств бюджета региона.