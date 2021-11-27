Правительства Кузбасса выплатит семьям погибших в ЧП на беловской шахте материальную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Стоит отметить, что в списке умерших числится 51 человек.

– Выплаты будут по погибшим 150 тысяч рублей от области и 100 тысяч рублей – от района, итого 250 тысяч рублей, – сообщил Цивилев.

Деньги достанутся и госпитализированным с "Листвяжной" гражданам. Со слов губернатора области, они получат единоразовые выплаты в размере 150 тысяч рублей. Что касается горняков, которые находятся на амбулаторном лечении, то каждому положено по 75 тысяч рублей.