Власти Кузбасса выдали лекарства детям-инвалидам после многомиллионных исков от прокуратуры

За первые 6 месяцев 2021 года прокуроры области встали на защиту 66 несовершеннолетних кузбассовцев, которые стали жертвами преступлений и иных противоправных деяний со стороны властей. В общей сложности на рассмотрение в суд были направлены 62 исковых заявлений на сумму более семи миллионов рублей.

В списке нарушений прав малолетних числится не оказание квалифицированной медицинской помощи малышам с ограниченными возможностями. Случаи пренебрежения правами детей-инвалидов на лекарственное обеспечение были выявлены в трех городах региона: Кемерове, Новокузнецке и Белове. Однако после вмешательства надзорного органа все права были восстановлены.

В настоящий момент прокуроры контролируют вопросы о правах детей на отдых и оздоровление, а также защиты ребят от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию. Активно обсуждаются и рассматриваются вопросы по охране здоровья малышей, обеспечения их безопасности и соблюдения прав.