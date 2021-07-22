Власти Кузбасса выдадут QR-коды переболевшим COVID-19 гражданам

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В Минздраве Кемеровской области рассказали, где переболевшие китайским вирусом граждане могут получить сертификаты и QR-коды.

Представители Министерства здравоохранения Кузбасса сообщили, что данные о людях, перенесших вирус COVID-19, вносятся в общий регистр, где сохраняются на протяжении долгого времени. В результате те жители Кузбасса, в организме которых медики выявляли следы китайского вируса, смогут получить сертификаты и QR-коды о перенесенном заболевании в личном кабинете "Госулуг" в разделе "Мое здоровье".


Кроме того, из заявления главного областного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава региона Ларисы Токаревой следует, что в случае, если лаборатория по какой-либо причине не внесла информацию в перечень, то данные можно проверить через медицинскую организацию, где наблюдался пациент.


Стоит отметить, что документы выдаются спустя полгода после выздоровления.

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