Власти Кузбасса ввели режим "Повышенная готовность" из-за погоды

0
Фото:  

В Кемеровской области был введен особый режим в связи с опасными метеорологическими условиями.

Согласно документу, опубликованному в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса, в регионе вводится режим "Повышенная готовность". Причиной этому стало повышение температуры воздуха на территории области до +30℃, а также возросшая опасность гибели людей на воде.


Из распоряжения следует, что на время действия особого режима в Кузбассе будет усилена работа противопожарной службы. Кроме того, органам местного самоуправления рекомендуется провести профилактическую работу по недопущению нахождения детей на водоемах без взрослых, увеличить количество мобильных спасательных постов в традиционных (при этом несанкционированных) массовых местах купания, а также увеличить время их работы. Кроме того, следует обеспечить патрулирование 100% оперативных групп муниципальных образований.


Режим действует на территории региона с 08:00 часов 30 июля до 08:00 часов 1 августа.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38660

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined