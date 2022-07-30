Согласно документу, опубликованному в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса, в регионе вводится режим "Повышенная готовность". Причиной этому стало повышение температуры воздуха на территории области до +30℃, а также возросшая опасность гибели людей на воде.

Из распоряжения следует, что на время действия особого режима в Кузбассе будет усилена работа противопожарной службы. Кроме того, органам местного самоуправления рекомендуется провести профилактическую работу по недопущению нахождения детей на водоемах без взрослых, увеличить количество мобильных спасательных постов в традиционных (при этом несанкционированных) массовых местах купания, а также увеличить время их работы. Кроме того, следует обеспечить патрулирование 100% оперативных групп муниципальных образований.

Режим действует на территории региона с 08:00 часов 30 июля до 08:00 часов 1 августа.