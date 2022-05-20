Власти Кузбасса ввели режим "Повышенная готовность"

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Особый режим начал действовать на территории Кемеровской области.

Соответствующий документ появился в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса. Согласно нему, с 08:00 часов 20 мая до 08:00 часов 24 мая, органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим "Повышенная готовность". Причиной этому стала пожароопасная обстановка: 4-5 класс горимости и усиление ветра.


На основании этого, ГУ МЧС по Кемеровской области по согласованию должно организовать оповещение населения об обстановке через операторов сотовой связи. Противопожарная служба перейдет на усиленный вариант несения службы. Органы местного самоуправления должны будут усилить работу по выявлению и ликвидации ландшафтных пожаров, а также пресечению нарушений особого противопожарного режима.


Напомним, накануне сильный ветер распространил огонь по кузбасской тайге.

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