Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию для водителей и продавцов

Документ, опубликованный правительством Кемеровской области гласит, что на территории региона теперь вакцинироваться необходимо всем сотрудникам, которые работают в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, в салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, банях, соляриях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах и бассейнах.

Также обязательная вакцинация коснется граждан, служащих в государственных и муниципальных органах власти. Привиться от китайского вируса необходимо правоохранителям, водителям общественного транспорта, в том числе таксистам, вахтовикам, волонтерам и работникам государственных контрольных органах пропуска через границу РФ и в организациях энергетики.

Кроме того, в постановлении указано, что защититься от опасной инфекции путем введения препарата должны не менее 60% от общей численности работников. Первый компонент должен быть поставлен не позднее 19 августа, а введение второго не позднее 19 сентября.