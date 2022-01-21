Власти Кузбасса ввели новые ограничения по коронавирусу

Согласно распоряжению, опубликованному официальным источником, введение дополнительных ограничений было вызвано новым штаммом COVID-19 "омикрон". С 24 января физкультурные и спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей.

Руководители специализированных организаций и индивидуальные предприниматели должны подготовиться к тому, что с 1 февраля работа будет идти с непрерывным режимом изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (дома престарелых, хосписы, психоневрологические диспансеры и т.д.), домах ребенка и домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями. Кроме того, с 1 февраля приостановится деятельность отделений дневного пребывания учреждений соцобслуживания.

"В общеобразовательных, профессиональных образовательных и организациях дополнительного образования нужно обеспечить термометрию, чтобы исключить пребывание учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ. Необходимо подготовиться к возможному переводу учащихся на дистанционное обучение на случай, если санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшится", ‒ говорится в распоряжении, опубликованном администрацией правительства Кузбасса.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. По возможности — предоставить им отпуска.

Кроме того, в коллективных средствах размещения (например, гостиницах) необходимо предъявление QR-кода, распечатанного сертификата о прививке с QR-кодом или о противопоказаниях к прививке от коронавируса, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов. Руководителям предприятий и бизнесменам необходимо усилить контроль за соблюдением уже действующих мер по предотвращению распространения инфекции.

Если ситуация будет ухудшаться, власти рассмотрят вопрос об отмене массовых мероприятий в закрытых помещениях (театрах, кинотеатрах и т.д.) и возможности введения других ограничений.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте администрации правительства Кузбасса.