Власти Кузбасса внесли изменения в устав региона

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Закон о внесении поправок в Устав Кемеровской области появился в электронном бюллетене регионального правительства.

Соответствующий документ был опубликован 7 декабря с подписью губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Изменения коснулись прав малочисленных коренных народов, статуса губернатора и законодательного собрания региона.


Согласно официальной информации, коренным малочисленным народам будет оказываться социальная поддержка в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Кроме того, власти будут обеспечивать реализацию прав и интересов данной группы населения, в том числе, по вопросам защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Это отражено в статье 26 Устава Кузбасса.


Также изменения коснулись 41 и 45 статей, которые регулируют статус губернатора и законодательного собрания. Теперь депутатом заксобрания Кузбасса может стать гражданин РФ, достигший 21 года и не имеющий вида на жительства или гражданства другой страны. Такие же требования должны быть соблюдены и претендентом на пост губернатора.


Кроме того, согласно нововведениям, утратил силу пункт 6 статьи 48, по которому отрешение главы региона от должности президентом РФ влечет за собой отставку и возглавляемого губернатором высшего исполнительного органа государственной власти.

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