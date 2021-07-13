Власти Кузбасса внесли изменения в расчет субсидий на оплату ЖКХ

Согласно документу от 12 июля, подписанному председателем правительства Вячеславом Телегиным, размеры максимально допустимой доли расходов собственников жилых помещений на ЖКУ в совокупном доходе семьи со среднедушевым доходом таковы:

до одного прожиточного минимума (включительно) – 5 процентов;

от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) – 7 процентов;

от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) – 9 процентов;

от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) – 11 процентов;

от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) – 13 процентов;

от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) – 15 процентов;

более 3 прожиточных минимумов – 22 процента.

Если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, то "максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму", говорится в постановлении.

Стандарт стоимости коммунальных услуг для расчета субсидий в муниципалитетах разнится. Например, в Кемерове на одиноко проживающего гражданина он равен 2535,13 рубля, на одного члена семьи из двух человек – 1879,75 рубля, а на одного члена семьи из трех и более человек – 1729,11 рубля. При этом самый высокий стандарт действует в Березовском и составляет 3284,98 рубля, а самый низкий – в Полысаеве (2221,21 рубля).