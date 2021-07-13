Власти Кузбасса внесли изменения в расчет субсидий на оплату ЖКХ

0
Фото:  

Правительство Кемеровской области опубликовало постановление, регламентирующее новый порядок оплаты ЖКУ.

Согласно документу от 12 июля, подписанному председателем правительства Вячеславом Телегиным, размеры максимально допустимой доли расходов собственников жилых помещений на ЖКУ в совокупном доходе семьи со среднедушевым доходом таковы:

  • до одного прожиточного минимума (включительно) – 5 процентов;
  • от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) – 7 процентов;
  • от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) – 9 процентов;
  • от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) – 11 процентов;
  • от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) – 13 процентов;
  • от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) – 15 процентов;
  • более 3 прожиточных минимумов – 22 процента.

Если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, то "максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму", говорится в постановлении.


Стандарт стоимости коммунальных услуг для расчета субсидий в муниципалитетах разнится. Например, в Кемерове на одиноко проживающего гражданина он равен 2535,13 рубля, на одного члена семьи из двух человек – 1879,75 рубля, а на одного члена семьи из трех и более человек – 1729,11 рубля. При этом самый высокий стандарт действует в Березовском и составляет 3284,98 рубля, а самый низкий – в Полысаеве (2221,21 рубля).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26967

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined