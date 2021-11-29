Власти Кузбасса вернут в стационары более 100 коек для оказания плановой медпомощи

Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник сообщил, что ситуация с коронавирусом остается стабильной, а количество обращений к врачам с признаками пневмонии и COVID-19 начало снижаться. В связи с этим, по словам зампреда, возникла задача перераспределения коечного фонда.

‒ Сейчас для больных COVID-19 развернуто 4 009 коек, из них занято 3 127. Процесс перевода коечного фонда мы начали на прошлой неделе. Сегодня для оказания плановой медпомощи возвращаем 115 коек, — приводит слова Алексея Цигельника пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что еще в начале ноября коечный фонд для больных COVID-19 был увеличен из-за большого количества заболевающих опасным вирусом.