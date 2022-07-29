Власти Кузбасса в начале августа ослабят ковидные ограничения

Речь идет о начале последнего месяца лета, когда по традиции будет отмечаться Дня Воздушно-десантных войск. Так, уже в предстоящий вторник, 2 августа, все мероприятия, организованные органами местного самоуправления муниципальных образований области, разрешены, но нее без оговорки: число участников не должно превышать 500 человек.

К слову, аналогичные разрешения власти дали и для проведения акции, приуроченной к празднованию Дня Военно-Морского Флота России в южной столице Кузбасса, что состоится 31 июля на площади перед Новокузнецким драматическим театром (проспект Металлургов, 28). Также там пройдет шествие до Бульвара Героев для возложения цветов к Вечному огню. Количество участников ограничено и не должно превышать 500 человек.

Третье мероприятие – научно-практический форум в селе Березово под Кемеровом. С 1 по 5 августа там тоже можно собрать не более 500 человек.