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Власти Кузбасса в начале августа ослабят ковидные ограничения

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Кузбасские власти разместили на официальном сайте несколько распоряжений, согласно которым на территории Кемеровской области в ближайшие дни будет отменен запрет на проведение массовых событий. Правда послабление носит временный характер.

Речь идет о начале последнего месяца лета, когда по традиции будет отмечаться Дня Воздушно-десантных войск. Так, уже в предстоящий вторник, 2 августа, все мероприятия, организованные органами местного самоуправления муниципальных образований области, разрешены, но нее без оговорки: число участников не должно превышать 500 человек.


К слову, аналогичные разрешения власти дали и для проведения акции, приуроченной к празднованию Дня Военно-Морского Флота России в южной столице Кузбасса, что состоится 31 июля на площади перед Новокузнецким драматическим театром (проспект Металлургов, 28). Также там пройдет шествие до Бульвара Героев для возложения цветов к Вечному огню. Количество участников ограничено и не должно превышать 500 человек.


Третье мероприятие – научно-практический форум в селе Березово под Кемеровом. С 1 по 5 августа там тоже можно собрать не более 500 человек.

Да!
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