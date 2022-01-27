Власти Кузбасса ужесточили антиковидные ограничения

Накануне, 26 января, в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса появилось распоряжение, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым. Согласно документу, с 1 февраля 2022 года в Кузбассе приостанавливается работа отделений дневного пребывания учреждений соцобслуживания, в том числе и для объектов индивидуальных предпринимателей. Кроме того, с 26 января по 1 февраля организации с круглосуточным прибыванием взрослых (например, интернаты), детские дома и детские интернаты должны перевести сотрудников на работу с продолжительностью изоляции от семи до 14 дней.

Распоряжение главы региона также продлевает в Кемеровской области коронавирусный режим до последнего дня зимы.

– Продлить по 28.02.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность", – говорится в документе.

Напомним, суточный прирост заболевших коронавирусом в Кузбассе составил 435 случаев. Чиновники приостановили прием граждан.