Власти Кузбасса установили дату разрешенного сбора шишек

В электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса появился приказ об установлении срока начала сбора шишек кедра. Согласно документу, заготовку кедровых орехов можно будет начать в середине августа.
"Установить срок заготовки гражданами кедрового ореха для собственных нужд на территории Кемеровской области – Кузбасса с 15.08.2022", – сообщается в приказе начальника департамента лесного комплекса региона.
Ранее власти Кемеровской области обнародовали список запретов для собирателей грибов и ягод.
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