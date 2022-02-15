Власти Кузбасса: уровень безработицы в регионе достиг исторического минимума

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Минтруд Кузбасса поделился данными об общем уровне безработицы. Она достигла исторического минимума.

Представители ведомства со ссылкой на Кемеровостат обозначили общий уровень безработицы в четвертом квартале 2021 года – 4,6%. Этот показатель является минимумом регистрируемой безработицы за всю историю ведения статистики.


Сейчас безработными считаются 11,5 тысячи кузбассовцев. Это на тысячу человек меньше, чем месяц назад, передает министерство труда Кузбасса. Наиболее популярными среди жителей региона остаются рабочие специальности в сферах обрабатывающих производств и угледобычи и в здравоохранении.


Напомним, максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Кузбассе в третьем квартале 2020 года. Тогда она составляла 8%.

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