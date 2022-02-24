Власти Кузбасса создали чек-лист с главными проблемами региона

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабоей поездки в Кузбасс, поручила губернаторам сибирских регионов составить чек-лист проблем, наиболее влияющих на качество жизни.

Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий подчеркнул о проблемах загрязнения воздуха и вытекающими от этого ухудшение качества питьевой воды, водных объектов, проблемы земель и лесов.

– Для решения экологических проблем региона необходима на федеральном уровне разработка дополнительных госпрограмм и их финансирование (софинансирование), – рассказал ТАСС глава ведомства.

Как подчеркнул Сергей Высоцкий, имеющихся денег не хватает для решения проблем.

Для поддержания чистоты атмосферы было предложено установить станции наблюдения с численностью населения около 100 тыс. человек, а также в местах с напряженной обстановкой из-за загрязнения воздуха. Такой мониторинг поможет оперативно отслеживать состояние и принимать соответствующие меры.