Власти Кузбасса сообщили Путину о пострадавших и погибших при пожаре в Тяжинском районе

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Руководство Кемеровской области рассказало о погибших и пострадавших в Тяжинском МО. Среди них есть ребенок.

При пожаре в населенных пунктах на территории Тяжинского муниципального округа пострадали более 300 человек из них 74 ребенка. Кроме того, во время ЧП погибли четыре человека: два взрослых с ребенком скончались на месте, еще один кузбассовец умер в больнице. Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

‒ Всего в данном пожаре сгорело 98 домов, пострадало 120 семей, 315 человек, из них 74 ребенка. <...> Общая площадь пожара составила 12,5 гектара, ‒ сообщил глава региона, его слова приводятся на сайте президента России.

Напомним, что 7 мая в поселке Листвянка, деревне Изындаево и пгт Итатский произошел пожар. Кузбасский СК возбудил по факту гибели людей еще одно уголовное дело.

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