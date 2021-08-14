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Власти Кузбасса сообщили подробности о последних случаях смерти пациентов с COVID-19

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Представители администрации опубликовали данные об умерших за последние сутки гражданах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По последней информации, за минувший день еще четыре человека не смогли пережить заражения коронавирусной инфекцией и скончались.

- У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1956 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове, - сообщили власти в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса достигло 1 049. Всего коронавирус был выявлен у 48 809 жителей Кемеровской области за все время пандемии. За сутки зараженных также стало больше. Из этого числа 45 892 уже выздоровели.

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