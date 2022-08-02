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Власти Кузбасса сообщили об открытии сразу трех новых школ

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С начала учебного года на территории Кемеровской области распахнут свои двери для ребят три новых школы. При этом два учебных заведения находятся в столице.

К началу учебного года на территории Кемеровской области откроются сразу три новые школы. По данным губернатора Сергей Цивилева, 1 сентября в самой столице Кузбасса заработает второй корпус школы № 45, вместительность которого 1 050 мест. Кроме того, двери для учеников распахнет и школа № 5 на 1225 мест, расположенная в микрорайоне 7б.


В Анжеро-Судженске примет школьников учебное учреждение № 1, где будут обучаться 1 000 человек, а в Юрге будет сдана в эксплуатацию школа № 14 имени Федоровского. Глава шахтерского края отметил, что там проведен капитальный ремонт.

Всего в этом году за парты сядет более 300 000 школьников, подытожил Цивилев.

В учебных заведениях Кузбасса также появится современная техника. Так, в 2022 году в суперсовременных школах начнут получать знания 3 900 ребят.

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