Власти Кузбасса сообщили о возможном переводе больниц в режим "боевой готовности" из-за COVID-19

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В связи с нарастанием угрозы распространения китайского вируса в массы в Кемеровской области ранее перепрофилированные больницы могут быть переведены в "боевую готовность" за три дня. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина в ходе брифинга.

Так, в настоящий момент на территории региона вновь наблюдается увеличение количества заболевших вирусом COVID-19. По этой причине местные власти в тандеме с медиками вынуждены резко увеличивать коечный фонд для больных. Уже расширены места для пациентов в Междуреченске, медицинские организации по всей области перешли в режим готовности.

– Все больницы, которые ранее были перепрофилированны под пациентов с выявленным коронавирусом могут войти в режим боевой готовности за три дня, – заявила Зленина.

Отмечается, что увеличение коечного фонд зависит от граждан. Поскольку, по мнению участниц брифинга, чем больше людей проставит вакцину, тем сильнее будет массовый иммунитет и по этой причине властям придется подготавливать меньшее число коек для больных.

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