Так, в настоящий момент на территории региона вновь наблюдается увеличение количества заболевших вирусом COVID-19. По этой причине местные власти в тандеме с медиками вынуждены резко увеличивать коечный фонд для больных. Уже расширены места для пациентов в Междуреченске, медицинские организации по всей области перешли в режим готовности.

– Все больницы, которые ранее были перепрофилированны под пациентов с выявленным коронавирусом могут войти в режим боевой готовности за три дня, – заявила Зленина.

Отмечается, что увеличение коечного фонд зависит от граждан. Поскольку, по мнению участниц брифинга, чем больше людей проставит вакцину, тем сильнее будет массовый иммунитет и по этой причине властям придется подготавливать меньшее число коек для больных.