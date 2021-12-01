Власти Кузбасса сообщили о сотнях заразившихся COVID-19 за сутки

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Сотрудники региональной администрации рассказали о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Кемеровской области.

Согласно официальным данным на утро 1 декабря, 373 кузбассовца за минувшие сутки заразились коронавирусом. Кроме того, еще пятеро жителей региона стали новыми жертвами опасного вируса.


Власти Кемеровской области сообщили о следующем распределении заболевших по муниципалитетам региона:


Новокузнецк – 72, Кемерово – 67, Прокопьевск – 30, Междуреченск – 25, Белово – 21, Юрга – 17, Осинники – 15, Мыски – 14, Новокузнецкий МР – 13, Калтан – 12, Анжеро-Судженск – 11, Киселевск – 8, Гурьевский МО – 8, Ижморский МО – 8, Топкинский МО – 6, Юргинский МО – 6, Березовский – 5, Промышленновский МО – 4, Тайга – 4, Крапивинский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Мариинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Краснобродский - 2, Тяжинский МО – 2, Яйский МО – 2, Полысаево – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Беловский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заразились 74 769 человек, умерли от последствий болезни 1 580 жителей региона. За прошедшие 24 часа 256 кузбассовцев вылечились от коронавируса, продолжают лечение 4 803 человека. Под медицинским наблюдением ‒ 17 722 жителя области.

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