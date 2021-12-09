Власти Кузбасса сообщили о сокращении срока действия ПЦР-тестов на COVID-19

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Администрация правительства Кемеровской области опубликовала изменения в распоряжение о мерах противодействия коронавирусной инфекции.

Согласно документу, подписанному губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, для жителей региона сокращается время, в течение которого результат ПЦР-теста будет действительным. Если раньше результаты обследования сохраняли актуальность в течение 72 часов, то теперь их действие сократилось до 48 часов.


Отметим, что накануне, 8 декабря, вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по которому актуальность результата ПЦР-теста сокращается до двух суток. По словам эксперта, эта мера была предпринята в связи с риском распространения штамма коронавируса "омикрон". Действие постановления распространяется на все регионы России.

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