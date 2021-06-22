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Власти Кузбасса сообщили о поощрении за вакцинацию от COVID-19

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Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала о мерах поощрения, которые вводят некоторые предприятия для вакцинированных от COVID-19 сотрудников.

Как рассказала Оксана Абросова, минздрав Кузбасса отвечает за вакцинацию от коронавируса в регионе и поэтому, в том числе, собирает информацию о мерах стимулирования, которые вводят различные государственные организации для своих сотрудников, поставивших прививку от COVID-19.


Например, руководство некоторых предприятий дает привитым дополнительный выходной или день к отпуску. Также проводятся лотереи или разыгрываются скидки. При этом информация о внедренных или запланированных мерах собирается централизовано со всех министерств правительства Кузбасса, добавила Оксана Абросова.


Напомним, ране редакция AVOKADO сообщала, что в Кемерове уже открылся пункт вакцинации, где за поставленную прививку от COVID-19 можно получить подарок.

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