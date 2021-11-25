Согласно информации на 12:00 25 ноября, во время задымления на шахте "Листвяжная" в пгт Грамотеино Беловского городского округа пострадали 43 человека. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один из работников погиб.

На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что сигнал о возгорании на шахте поступил сегодня, 25 ноября. Позже на место событий выехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.