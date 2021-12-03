Власти Кузбасса сообщили о поднятии еще 12 тел погибших в "Листвяжной"

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Горноспасатели извлекли из-под земли тела жертв ЧП на беловской шахте.

Сегодня, 3 декабря, стало известно о том, что тела еще 12 человек, погибших во время инцидента на шахте "Листвяжная", были подняты на поверхность.

‒ Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще 12 тел погибших — 11 шахтеров и одного горноспасателя, ‒ говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Информация о личности погибших на момент выхода новости не была опубликована. Поисковые работы на "Листвяжной продолжаются".


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что на поверхность подняли шестерых погибших горняков.

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