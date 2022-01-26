Власти Кузбасса сообщили о почти 400 заболевших коронавирусом за сутки

Согласно официальной информации на утро 26 января, 392 кузбассовца заразились COVID-19 за прошедшие 24 часа. При этом накануне было зафиксировано на 22 случая меньше. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 92 482 человек.

Кроме того, за минувшие сутки скончались несколько жителей региона с диагностированным коронавирусом. Выздоровели 259 человек, продолжили лечение 6 110 кузбассовцев. Под наблюдением медиков остаются 18 120 жителей области.

Напомним, что поликлиники Кузбасса переведены в усиленный режим работы из-за роста заболеваемости. Специалисты обнародовали данные о первом пациенте с "омикроном" в области.