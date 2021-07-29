Власти Кузбасса сообщили о планах по переводу жителей региона на газ

Согласно данным в Instagram-аккаунте заместителя губернатора Андрея Панова, на строительство газопроводов в регионе привлекаться средства населения Кемеровской области не будут.

Кроме того, чиновник отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина работы по газификации жилых домов, где уже проведены газопроводы, в Кузбассе должны быть завершены до 2023 года

– Работы по строительству газопроводов достаточно трудозатратны, так как участвуют в них множество разных структур, — пояснил заместитель главы шахтерского края в тексте поста в соцсети.

К настоящему моменту местными властями проведены опросы граждан о намерении подключиться к газопроводу. Однако работа с людьми продолжается, специалисты объясняют жителям региона о необходимости перехода на газ.