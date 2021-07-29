Власти Кузбасса сообщили о планах по переводу жителей региона на газ

0
Фото:  

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов в соцсети отчитался о ходе работ по переводу жителей шахтерского края на газ.

Согласно данным в Instagram-аккаунте заместителя губернатора Андрея Панова, на строительство газопроводов в регионе привлекаться средства населения Кемеровской области не будут.


Кроме того, чиновник отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина работы по газификации жилых домов, где уже проведены газопроводы, в Кузбассе должны быть завершены до 2023 года

Работы по строительству газопроводов достаточно трудозатратны, так как участвуют в них множество разных структур, — пояснил заместитель главы шахтерского края в тексте поста в соцсети.

К настоящему моменту местными властями проведены опросы граждан о намерении подключиться к газопроводу. Однако работа с людьми продолжается, специалисты объясняют жителям региона о необходимости перехода на газ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27548

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined