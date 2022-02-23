Власти Кузбасса сообщили о новых жертвах COVID-19

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Кузбасский оперштаб сообщил, что число смертей в регионе, вызванных коронавирусом, возросло.

За последние сутки в Кузбассе зафиксированы шесть новых случаев смерти среди зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщили представители регионального правительства.

– У женщины 1944 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1950 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1953 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Гурьевском муниципальном округе.
У мужчины 1954 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1963 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания печени, эндокринной патологии. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1936 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии печени. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Также стало известно о новых 1 228 случаях заражения коронавирусом в Кузбассе. Это минимальный суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19 за последнюю неделю.

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