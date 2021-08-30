Власти Кузбасса сообщили о новых жертвах COVID-19

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Кузбасские власти сообщили, что число смертей в регионе, вызванных коронавирусом, возросло за сутки на шесть человек.

За последние сутки в Кузбассе зафиксированы новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщили местные власти в официальном Telegramm-канале.

– У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сахарного диабета, хронической болезни почек. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.
У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного, хронического заболевания почек. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.
У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической патологии почек, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове, – указаны данные в сообщении.

Также стало известно о новых 174 случаях заражения опасным китайским вирусом на территории Кемеровской области.


Всего к настоящему времени с начала пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 51 965 кузбассовцам. Из них в регионе продолжают получать лечение 1 683 пациентов. Общее число умерших – 1 134 человек.

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