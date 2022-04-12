Власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в регионе

По данным регионального Минздрава на утро 12 апреля, за минувшие сутки 128 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания в регионе достигло 159 521.

Также за прошедшие 24 часа несколько человек скончались после заражения COVID-19. Выздоровели 775 жителей Кемеровской области. Всего в Кузбассе было зафиксировано 155 486 случаев выздоровления от опасного вируса. Продолжают лечение 1 764 пациента.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что показатели госпитализации ковидных больных уменьшились по России.