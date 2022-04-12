Власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в регионе

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Почти 130 жителей Кемеровской области заболели коронавирусом за прошедшие 24 часа.

По данным регионального Минздрава на утро 12 апреля, за минувшие сутки 128 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания в регионе достигло 159 521.


Также за прошедшие 24 часа несколько человек скончались после заражения COVID-19. Выздоровели 775 жителей Кемеровской области. Всего в Кузбассе было зафиксировано 155 486 случаев выздоровления от опасного вируса. Продолжают лечение 1 764 пациента.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что показатели госпитализации ковидных больных уменьшились по России.

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