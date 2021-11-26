Власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19

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Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были зафиксированы медиками в Кемеровской области.

По информации на утро 26 ноября, за минувшие сутки коронавирусом заразились 377 кузбассовцев. Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались четверо жителей региона. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 1 561 человек, заболевших ‒ 72 889 человек.


Власти Кемеровской области рассказали о суточном приросте заболевших в муниципалитетах региона:


Анжеро-Судженский городской округ — 12
Беловский городской округ — 18
Березовский городской округ — 9
Калтанский городской округ — 13
Кемеровский городской округ — 59
Киселевский городской округ — 8
Краснобродский городской округ — 1
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 13
Междуреченский городской округ — 32
Мысковский городской округ — 14
Новокузнецкий городской округ — 62
Осинниковский городской округ — 22
Полысаевский городской округ — 6
Прокопьевский городской округ — 22
Тайгинский городской округ — 4
Юргинский городской округ — 22
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 6
Ижморский муниципальный район — 1
Кемеровский муниципальный округ — 3
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3
Мариинский муниципальный район — 1
Новокузнецкий муниципальный район — 5
Прокопьевский муниципальный район — 1
Промышленновский муниципальный округ — 11
Топкинский муниципальный округ — 8
Тяжинский муниципальный район — 3
Чебулинский муниципальный округ — 1
Юргинский муниципальный округ — 4
Яйский муниципальный район — 4
Яшкинский муниципальный район — 5


Сообщается, что за минувшие 24 часа выписаны 255 кузбассовцев, продолжают лечение 4 202 человека. Находятся под наблюдением специалистов 17 165 жителей региона.

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