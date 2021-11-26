Власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19

По информации на утро 26 ноября, за минувшие сутки коронавирусом заразились 377 кузбассовцев. Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались четверо жителей региона. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 1 561 человек, заболевших ‒ 72 889 человек.
Власти Кемеровской области рассказали о суточном приросте заболевших в муниципалитетах региона:
Анжеро-Судженский городской округ — 12
Беловский городской округ — 18
Березовский городской округ — 9
Калтанский городской округ — 13
Кемеровский городской округ — 59
Киселевский городской округ — 8
Краснобродский городской округ — 1
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 13
Междуреченский городской округ — 32
Мысковский городской округ — 14
Новокузнецкий городской округ — 62
Осинниковский городской округ — 22
Полысаевский городской округ — 6
Прокопьевский городской округ — 22
Тайгинский городской округ — 4
Юргинский городской округ — 22
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 6
Ижморский муниципальный район — 1
Кемеровский муниципальный округ — 3
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3
Мариинский муниципальный район — 1
Новокузнецкий муниципальный район — 5
Прокопьевский муниципальный район — 1
Промышленновский муниципальный округ — 11
Топкинский муниципальный округ — 8
Тяжинский муниципальный район — 3
Чебулинский муниципальный округ — 1
Юргинский муниципальный округ — 4
Яйский муниципальный район — 4
Яшкинский муниципальный район — 5
Сообщается, что за минувшие 24 часа выписаны 255 кузбассовцев, продолжают лечение 4 202 человека. Находятся под наблюдением специалистов 17 165 жителей региона.
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