Власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19

По информации на утро 26 ноября, за минувшие сутки коронавирусом заразились 377 кузбассовцев. Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались четверо жителей региона. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 1 561 человек, заболевших ‒ 72 889 человек.

Власти Кемеровской области рассказали о суточном приросте заболевших в муниципалитетах региона:

Анжеро-Судженский городской округ — 12

Беловский городской округ — 18

Березовский городской округ — 9

Калтанский городской округ — 13

Кемеровский городской округ — 59

Киселевский городской округ — 8

Краснобродский городской округ — 1

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 13

Междуреченский городской округ — 32

Мысковский городской округ — 14

Новокузнецкий городской округ — 62

Осинниковский городской округ — 22

Полысаевский городской округ — 6

Прокопьевский городской округ — 22

Тайгинский городской округ — 4

Юргинский городской округ — 22

Беловский муниципальный район — 3

Гурьевский муниципальный район — 6

Ижморский муниципальный район — 1

Кемеровский муниципальный округ — 3

Крапивинский муниципальный округ — 1

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3

Мариинский муниципальный район — 1

Новокузнецкий муниципальный район — 5

Прокопьевский муниципальный район — 1

Промышленновский муниципальный округ — 11

Топкинский муниципальный округ — 8

Тяжинский муниципальный район — 3

Чебулинский муниципальный округ — 1

Юргинский муниципальный округ — 4

Яйский муниципальный район — 4

Яшкинский муниципальный район — 5

Сообщается, что за минувшие 24 часа выписаны 255 кузбассовцев, продолжают лечение 4 202 человека. Находятся под наблюдением специалистов 17 165 жителей региона.