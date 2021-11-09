Власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19

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Представители администрации рассказали о заболевших коронавирусом в Кемеровской области за прошедшие сутки.

По состоянию на утро 9 ноября, в Кузбассе за минувшие 24 часа 336 человек заразились коронавирусной инфекцией. Кроме того, еще четверо жителей региона стали жертвами опасного вируса.


Более подробные данные о количестве зараженных в разных муниципалитетах области представили власти:


Новокузнецк – 54, Кемерово – 52, Междуреченск – 29, Тайга – 22, Березовский – 21, Осинники – 21, Прокопьевск – 21, Мыски – 15, Калтан – 11, Новокузнецкий МР – 11, Березовский – 8, Киселевск – 8, Промышленновский МО – 8, Юргинский МО – 6, Беловский МО – 5, Гурьевский МО – 5, Мариинский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Краснобродский – 3, Ижморский МО – 3, Кемеровский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Тисульский МО – 2, Топкинский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Яйский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Чебулинский МО – 1.


Таким образом, с начала пандемии в Кемеровской области коронавирусом заразились 66 496 человек, умерли от последствий вируса 1 497. За минувшие сутки выздоровел 271 житель региона, продолжают лечение 2 488 кузбассовцев, под наблюдением специалистов находятся еще 14 352.

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