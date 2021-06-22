Власти Кузбасса сообщили о намерениях создать бесковидные зоны в регионе

Создание так называемых бесковидных зон планируется на территории шахтерского края, сообщил каналу "Россия-24" губернатор региона Сергей Цивилев.

– Мы проговорили со всем бизнесом, что мы создаем бесковидные зоны. В нашем понимании бесковидные зоны – это зоны, в которых все сотрудники предприятий вакцинированы, – рассказал Цивилев.

Он подчеркнул, что на такие зоны коронавирусные ограничения накладываться не будут. Однако для тех предприятий, которые не получат данный статус, ограничения будут действовать.

Также губернатор отметил, что жители региона стали активнее вакцинироваться (двухкратный рост за неделю).