Власти Кузбасса сообщили о 358 новых случаях заражения COVID-19

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Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Кемеровской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 7 декабря, за прошедшие 24 часа коронавирусом заболели 358 кузбассовцев. Кроме того, трое пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались за сутки. Общее количество заразившихся опасным вирусом в Кемеровской области с начала пандемии составило 76 958 человек, скончавшихся от последствий заболевания ‒ 1 602.


Согласно данным властей Кузбасса, в регионе наблюдается следующий суточный прирост зараженных:


По 69-Кемерово и Новокузнецк, по 26-Белово и Прокопьевск, Анжеро-Судженск-25, Междуреченск-24, Юрга-19, Осинники-18, Калтан-14, Мыски-13, по 7-Киселевск и Топкинский МО, Гурьевский МР-5, по 4-Тайга, Новокузнецкий МР и Яйский МР, по 3-Березовский, Юргинский МО и Яшкинский МР, по 2-Ленинск-Кузнецкий и Мариинский МР, по 1- Краснобродский, Полысаево, Беловский МР, Ижморский МР, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Таштагольский МР, Тисульский МР, Тяжинский МР и Чебулинский МО.


За минувшие 24 часа выздоровели 256 человек, получают лечение 5 460 жителей Кемеровской области. Под наблюдением медиков остаются 14 609 кузбассовцев.

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