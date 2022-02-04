Власти Кузбасса сообщили о 1 352 заболевших COVID-19 за сутки

По данным сводки на утро 4 февраля, 1 352 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки. Общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 100 110.
Кроме того, за прошедшие 24 часа:
скончались несколько человек с диагностированным коронавирусом;
выписаны 329 человек;
продолжили лечение от COVID-19 11 196 жителей Кемеровской области;
остались под наблюдением медиков 13 167 человек.
Ранее редакция AVOKADO писала о "Хатико", который более года ждет своего хозяина у кемеровского ковидария. Больницы Кузбасса приостановили плановую вакцинацию детей.
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