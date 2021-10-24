Власти Кузбасса сообщили данные о новых умерших пациентах с COVID-19

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Среди жителей Кемеровской области зафиксированы новые случаи смерти после заражения коронавирусом. Власти сообщили некоторые подробности.

Всего за прошедшие сутки в регионе скончались пять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Все они пострадали от сильного поражения легких. Подробности о погибших сообщили в правительственном Telegram-канале.

- У мужчины 1953 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1940 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1969 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1933 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.
У мужчины 1945 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске, - говорится в сообщении властей.

За время пандемии в Кузбассе скончались уже 1 425 человек. Количество зараженных при этом достигло 61 610, значительно увеличившись за последние сутки. Число выздоровевших при этом возросло до 58 669.


Получают лечение еще 1 516 кузбассовцев, под наблюдением врачей остаются - 17 378.

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