Власти Кузбасса сократят рабочий день для женщин с детьми

Речь идет о жительницах Кемеровской области, имеющих несовершеннолетних детей. Для них рабочая пятница станет несколько короче в период с июня по август.

Так, трудовой день для дам будет длиться всего до 15:00, после чего они смогут отправиться домой, чтобы в летние каникулы уделить время своим домочадцам, уточнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев Таким образом, установленные в регионе десятки лет традиции продолжат свое существование и в этом году.

Также поблажка затронет и тружениц органов власти.