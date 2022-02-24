Власти Кузбасса сняли очередное ограничение по коронавирусу

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Еще одно антиковидное ограничение было снято администрацией в Кемеровской области.

Согласно распоряжению, опубликованному сегодня, 24 февраля, в электронном бюллетене правительства Кузбасса, в регионе отменяется ограничение, связанное с вахтовым режимом работы сотрудников отдельных учреждений.


Согласно документу, подписанному губернатором Сергеем Цивилевым, организации с круглосуточным пребыванием (дома для престарелых и инвалидов, хосписы, психиатрические диспансеры и больницы, дома ребенка и т.д.) должны в срок до 1 марта 2022 года обеспечить перевод работников в обычный режим. При этом перевод на работу с непрерывной изоляцией от семи до 14 дней отменяется, следует из распоряжения. Эти же меры действуют для подразделений обозначенных организаций.


Отмечается, что данное решение было принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.


Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе медики зафиксировали менее 1 100 новых случаев заражения коронавирусом. Несколько жителей области скончались от последствий опасного вируса. Жительница региона пожаловалась на "игнорирование" других болезней из-за COVID-19.

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